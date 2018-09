Monscher Kermes ist eröffnet

Vom 7. bis 11. September werden nicht nur Majestäten ermittelt und ein Fackelzug zieht durch die Altstadt, auch zahlreiche Schausteller sorgen für Unterhaltung bei Jung und Alt.

»Monschau Kermes anno dazumal« lautet das Motto - und es hält, was es verspricht. Ein historischer Jahrmarkt wird sich durch die Straßen und Gassen der Monschauer Altstadt schlängeln. Ein Riesenrad - erbaut im Jahre 1902 - steht auf dem Marktplatz, Gaukler und Artisten werden die Besucher durch die Stadt begleiten und an verschiedensten Ständen werden Dinge aus fast schon vergessenen Zeiten angeboten. Angeführt wird das Spektakel vom Pariser Straßenkünstler Gilbert, der einige Jahre seines Lebens in der Tuchmacherstadt verbrachte. Ein Kettenkarussell lockt Jung und Alt an »Richters Eck« und an Burgau werden die Besucher von einer Original Holländischen Kirmesorgel empfangen. Auf der Stadtstraße wird es eine Händlergasse geben, vor dem Roten Haus eine große Showbühne, wo sich die Künstler mehrmals am Tag gemeinsam dem Publikum präsentieren. Ein Highlight ist auch eine Schaubude von 1928, die am »Patere Höffje« aufgebaut wird. »Wir haben die Fläche bis hinter das Aukloster erweitert«, unterstreicht Rolf Kaulard, einer der Organisatoren von »Monschau Event«, den auch Bernd Maaßen, Lutz Schell und Helmut Lanio angehören. In den Straßen und Gassen sind Wahrsager, Karikaturist und Mental-Magier unterwegs.

Die Fahrgeschäfte sind an allen Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Auch die Bürgerschützen haben viel Neues zu bieten: So wird es freitags wieder einen großen Fackelzug durch die Altstadt geben. Anschließend geht es zum Kirmesball in den Innenhof des Auklosters. Dieser wurde überdacht, damit Feiernde und die Coverband »Upload« vom Wetter unabhängig sind. Der Klostergang und der Bürgersaal werden zur Feierstätte für die Bevölkerung der Altstadt und ihrer Gäste. Die scheidende Majestät Ingo I. wird gegen 19.30 Uhr abgeholt und zum Kirmesball geleitet, der gegen 20.30 Uhr beginnt.

Samstags findet die Inthronisation im Aukloster statt – dort sind die »Belsch Jecke« ab 18 Uhr beim Kirmesball zu Gast. Bereits um 15.15 Uhr findet dsa Königsvogelschießen statt, anschließend zieht der Triumphzug durch die Altstadt.

Sonntags werden Musiker die Bevölkerung ab 6 Uhr wecken. Um 11 Uhr ist Messfeier in der Aukirche, anschließend Frühschoppen im Kolpinghaus.

Montags beginnt um 15 Uhr die Kinderbelustigung auf dem Marktplatz. Um 18 Uhr wird der Bierkönig auf der evangelischen Brücke ausgeworfen.

Dienstags ist Früschoppen ab 11 Uhr im Restaurant Flosdorff, um 15 Uhr Damenkaffee im Schlo´-Café

Zu allen Veranstaltungen gilt freier Eintritt.