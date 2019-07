Musikalischer Grundstock

Holzschuppen brannte

Niederfell. Am frühen Dienstagmorgen, 23. Juli, gegen 3 Uhr, hat in der Bachstraße in Niederfell ein Holzschuppen gebrannt.Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren der Untermosel schnell und erfolgreich bekämpft. Es sind Brennholzvorräte verbrannt und auch der Schuppen wurde beschädigt. Bereits am Nachmittag des 16. Juli brannte es in diesem Schuppen. Es…