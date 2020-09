Neubürgerin klagt über Vandalismus

Im Sommer 2019 ist Tanja K. nach Kalterherberg gezogen. Sie traf auf freundliche Nachbarn, eine gute Infrastruktur und eine einzigartige Natur - ein Traum für die Fotografin, Autorin und ausgebildete Heilpraktikerin.

Doch ihre Freude über ihr neues Zuhause wird immer wieder durch Vandalen getrübt. So auch in der Nacht zu Sonntag, als sich zum wiederholten Male Jemand an ihrem PKW, der vor meinem Haus auf der Strasse geparkt steht, zu schaffen gemacht hat.



Die Autoscheiben wurden mit Brötchen-Hälften beschmiert. Ein Scherz vielleicht? Es wurden 0,7 bar Druckluft aus dem hinteren Reifen in Fahrtrichtung links, fahrerseitig abgelassen. Das schon sicher nicht mehr.

"Das ist das vierte Delikt innerhalb von 15 Monaten. Eine dritte Strafanzeige bei der Polizei habe ich gerade online eingereicht", so K. "Da ich bisher nur wenige Nachbarn hier kenne und mit Niemanden Probleme habe, bin ich wirklich ratlos wer so feige im Tarnmäntelchen der Dunkelheit solches Verhalten an den Tag legt."

Weitere Taten des oder der Vandalen ereigneten sich im Juli 2019 sowie vom 13. auf den 14. März 2020. Polizei und Geschädigte hoffen auf Hinweise.