Neues Kulturformat für die Eifel

»Wir wollen jetzt unser Angebot ausweiten, um mehr Aufmerksamkeit für unser kulturelles Angebot zu erlangen«, unterstreicht Florian Koltun, der mit der künstlerischen Leiterin des Festivals »Eifel Musicale«, Xin Wang, in Monschau lebt und arbeitet.

»Das großartige Engagement tut unserer Stadt und der ganzen Eifel gut«, freut sich Monschaus Bürgermeisterin Margareta Ritter. Und Pfarrer Jens-Peter Bentzin von Monschaus Stadtkirche stellt stellvertretend für die elf verschiedenen Spielorte heraus, dass man »Kultur mehr Raum« geben wolle.

Und so ist es Koltun gelungen vom 22. März bis 2. Juni über 20 Konzerte auf die Beine zu stellen, die in Monschau und Kalterherberg, Schleiden, Gemünd und Steinfeld sowie Heimbach, Eupen und Aachen zu erleben sein werden. »In den nächsten Jahren soll das Event wachsen, um die ganze Eifel einzubinden«, hat Koltun noch Pläne in der Schublade.

Auftakt mit Aachens Sinfonieorchester

Ein Höhepunkt ist das doppelte Gastspiel des Aachener Sinfonieorchesters - am 22. März, kommen sie in die Aukirche Monschaus, tags drauf in die Basilika des Klosters Steinfeld. »Auf dieses Erlebnis sind wir besonders stolz«, versichert Ritter.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen - alle Veranstaltungen werden im WochenSpiegel regelmäßig vorgestellt, wo es auch Tickets gibt (Hans-Georg-Weiss-Straße 7 in Imgenbroich).