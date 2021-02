Niemand wird im Stich gelassen

How To Prepare Business Plan - Stop receiving unsatisfactory marks with these custom dissertation recommendations Quick and trustworthy services from Lehrerin Isabel Pilz organisierte die Anschaffung von 16 Druckern samt Toner und Papier für Schüler der internationalen Klasse, die nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen, um selbst ein solches Gerät zu kaufen. Die Kosten übernahm der Verein »Hilfe schenken e.V.«, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Kulturaustausch und die internationale Verständigung zu fördern.

Bereits im Sommer hatte das MGM anhand eines Fragebogens ermittelt, wie viele Schüler zu Hause kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um den Distanzunterricht bewältigen zu können. Im Rahmen des Digitalpaktes »Schule - Sofortausstattungsprogramm« hat der Schulverband Nordeifel 30 sogenannte Convertibles der Firma Dell (Geräte, die sowohl als Notebook als auch als Tablet genutzt werden können) angeschafft.