»Pump-Pause« im Radsportzentrum

Ende Juli war das ambitionierte Millionenprojekt am Sportplatz in Kalterherberg, das aus drei Bausteinen besteht und in dem der Pumptrack mit immerhin 460.000 Euro zu Buche schlägt, angestoßen worden. Damals hieß es, dass der Rundkurs Ende September oder Anfang Oktober fertig sein sollte..

Zwar wurde bis vor einigen Wochen am künftigen MTB-Trainings-Zentrum schon viel Erde bewegt, so dass für den Betrachter ein erster Eindruck entstand, doch dann war mit den Arbeiten am Teil-Projekt der Bauherren Städteregion Aachen und Stadt Monschau vorerst einmal Schluss. Bagger und anderes Baugerät wurden in den Stillstand gesetzt.

Aufgrund der feuchten Wetterlage mussten die Arbeiten laut Björn Schmitz von der Stadt Monschau eingestellt werden. »Bei diesem Wetter konnten die Verdichtungswerte nicht eingehalten werden. Das geht nur bei Trockenheit«, erklärt Schmitz dazu die aufgetretene Problematik. Im Klartext bedeutet dies: Was bei diesem Wetter vorne befestigt/verdichtet wird, sackt hinten unter Umständen wieder weg. »Daher mussten wir die Arbeiten für dieses Jahr beenden«, so Schmitz.

Zu dem Projekt »Erlebnisraum Aachen/Eifel« gehört im Übrigen noch ein Info- und Servicezentrum, das gegenüber dem Eifeldom entstehen soll. Hier hat die Stadt Monschau ein Ladenlokal gepachtet. Für dessen Ausbau zum Info- und Servicezentrum sind inklusive Planungskosten 260,000 Euro veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird Mitte des nächsten Jahres gerechnet.

Der dritte Baustein sieht eine Vernetzung der fahrradtouristischen Angebote in Monschau mit Fahrradboxen, beschilderten Mountaibike-Routen und sogenannten Erlebnisschleifen vor, welche die Radfahrer auf Rundkursen durch das Monschauer Land führen. Hierzu wurden die Kosten mit 266.000 Euro angesetzt.