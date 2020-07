Pittoreske Altstadt als Werbemotiv

REWE Spodat spendet Erlös aus Pfandbonaktion

Stadtkyll. Das Team des REWE Spodat OHG aus Stadtkyll spendete 1.638,01 Euro aus einer Pfandbonspendenaktion an den Tierteller e.V. »Wenn viele an einem Strang ziehen, kann man Großes bewirken« – Diese Erfahrung durfte der REWE Spodat OHG aus Stadtkyll in letzter Zeit machen. Die Spendenaktion der Pfandrückgabe wurde in der letzten Woche beendet. Jeder Kunde, der sein Pfand…