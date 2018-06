Schalke-Legenden kommen in die Eifel

Unter dem Motto »Blau-Weißer Tag der Tradition« wird an diesem Tag neben dem Spiel, zu dem an die 1000 Zuschauer erwartet werden, auch weitere Aktivitäten auf dem TuS-Gelände zu sehen sein.

In der Schalker Mannschaft werden Fußballlegenden wie Olaf Thon, Martin Max, Klaus Fischer, Klaus Fichtel, Rüdiger und Volker Abramczik, Matthias Schipper, Willi Landgraf, Jiri Nemec, Tomasz Waldoch, Matthias und Mike Büskens vertreten sein, während in der »DAST-Elf« neben einigen Mützenicher Spielern auch ehemalige Profis wie Günter Delzepich, Dirk Lehmann, Thomas Zdebel sowie eventuell auch Simon Rolfes und Stefan Engels zum Einsatz kommen werden.

Schalke 04-Fanclub

Die Initiative zu der Begegnung ging von Reinhold Palm aus. Der gebürtige Mützenicher wohnt in Stolberg und als glühender Schalke-Fan gehört er dem Fanclub »Der auf Schalke tanzt Stolberg-Eifel e.V.« als 1. Vorsitzender an. Ausschlaggebend dafür, dass die Partie auf dem Mützenicher Sportplatz ausgetragen wird, war die Tatsache, dass der TuS im Jahr 2003 schon einmal den FC Schalke 04 zu Gast hatte. Zum damaligen Zeitpunkt trat die Schalker Profi-Truppe unter Trainer Jupp Heynckes zu einem Benefizspiel für die Sanierung des Sportplatzes in Mützenich an. Gespielt wurde gegen eine Kreisauswahlmannschaft auf dem alten Sportplatz des TV Konzen. 2009 organisierte der TuS dann eine Begegnung von Alemannia Aachen gegen die kubanische Nationalmannschaft. Beide Spiele kamen auf Betreiben des damaligen Bürgermeisters der Stadt Monschau, Theo Steinröx, zustande.

Ab 12 Uhr stellt Erich Horst aus Kalterherberg den gemeinnützigen Verein »Aba Don Jugendhilfe Afrika« vor, der in Afrika Projekte betreut und für Ausbildung und Aufklärung sorgt, damit nicht weiter Menschen Richtung Europa flüchten. Zudem wird ein Kinderbagger aufgestellt, der von Flüchtlingen und »Aba Don« betreut wird. Auf diesem Gerät können Kinder wettkampfmäßig baggern.

Gegen 13.15 Uhr findet eine Begegnung zwischen den Mädchenmannschaften von Alemannia Aachen und dem FC Rhenania Eschweiler statt. Für musikalische Unterhaltung beim »Blau-Weißen Tag der Tradition« sorgt unter anderem der Blatzheimer Highlanders Dudelsackverein, der auch das Steigerlied präsentieren wird. Der FC Schalke 04 bringt einen Fan-Shop mit, wo sich jeder Anhänger des Bundesligisten mit den neuesten Fanartikeln eindecken kann.

Der TuS Mützenich zeichnet für das Angebot an Speisen und Getränken verantwortlich. Ehrengäste aus Politik und Sport werden erwartet. In den Nordeifeler Filialen der Sparkasse Aachen gibt es Tickets: Kinder und Jugendliche bezahlen nur 5 Euro, für Erwachsene kostet der Eintritt 10 Euro.

www.schalke04.de/traditionself