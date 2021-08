Sieben neue Azubis by Weiss

»Die Auszubildenden sind unsere Zukunft«, erklärt Thomas Preuß, Mitglied der Geschäftsleitung. Denn fast alle erfolgreichen Azubis wurden in der Vergangenheit übernommen und tragen an unterschiedlichsten Stellen erheblich zum Erfolg des Unternehmens bei.

Thomas Haas, Leiter Personal-Organisation-Recht: »Das ist eine Erfolgsstory für unser Haus und die Auszubildenden.« Weiss ist seit vielen Jahrzehnten einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region. Auch in Zukunft spricht das Unternehmen nicht nur Schulabgänger mit Hochschulreife an, sondern bietet auch handwerklich begabten Haupt- und Realschülern hervorragende beruliche Perspektiven. Derzeit werden 20 Nachwuchskräfte in 14 Berufen und Studiengängen ausgebildet.

Neu dabei sind:

Georg Göttmann - Industriekaufmann

Katharina Kalweit - Medienkauffrau Digital und Print

Semih Güven - Medientechnologe Druck

Krystian Koszycki - Medientechnologe Druck

Fabian Höveler - Maschinen- und Anlagenführer

Oliver Strauch - Elektroniker für Betriebstechnik

Nico Eßer - Industriemechaniker

»Den Weg während der Ausbildung gehen die jungen Menschen nicht alleine«, unterstreicht die kaufmännische Ausbildungsbeauftragte und Gesamtorganisatorin der Ausbildung im Hause Weiss, Katharina Lentzen. Ein erfahrenes und breit aufgestelltes Ausbilderteam steht den Auszubildenden während ihrer Lehre zur Seite. Ein Pate gibt wertvolle Tipps, wenn es Probleme in Berufsschule, Uni oder im praktischen Alltag gibt. Zudem wird bei erfolgreicher Prüfung eine Übernahmegarantie ausgesprochen. Regelmäßige Weiterbildungen und eine gezielte Prüfungsvorbereitung verhelfen zum Erfolg.