Smarte LED-Technik erhellt Stadt

»Eine Straßenbeleuchtung, die unsere schöne Stadt ins beste Licht rückt und zugleich effizient und umweltfreundlich ist, stand schon länger auf der Wunschliste«, so Bürgermeisterin Margareta Ritter. Dieser Wunsch wurde in den letzten anderthalb Jahren wahr, denn so lange hat die Umrüstung insgesamt gedauert. Bis auf wenige »Problemlampen« an schwierig erreichbaren Stellen, sind alle Leuchten umgerüstet. »Das war ein spannendes Projekt. Noch nie haben wir die Straßenbeleuchtung eines ganzen Stadtgebiets in einem Rutsch auf LED-Technik umgerüstet«, erzählt Projektleiter Pascal Vandervelt vom Aachener Energieversorger Stawag. Dabei wurden die Lampen auch mit einem Telemanagementsystem und individuellen Dimmprofilen versehen, sodass die Beleuchtung noch besser an tages- und jahreszeitliche Anforderungen angepasst werden kann. »Zu speziellen Anlässen können wir auch das Licht entsprechend einstellen lassen«, ist Ritter begeistert von der Technik. Hinzu kommt, dass die Stadt nun die Hälfte der Energiekosten einsparen kann und zudem für weniger Lichtverschmutzung sorgt - als Sternenpark-Region kein unwichtiger Aspekt.