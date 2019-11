Tanzende Vizemeister aus der Eifel

von Helen Neuß

Die European Masters, veranstaltet vom Institut für Veranstaltungsmarketing und Kommunikation (IVM), sind für die Formationstänzerinnen und -tänzer des Tanzclub DA!!SH e.V. das Highlight des Jahres. Wer es hierhin schafft, hat zunächst in den Regionalmeisterschaften eine starke Konkurrenz hinter sich gelassen – oder sich aufgrund der guten Leistung in der Masters League, die auf die European Masters folgt, direkt qualifiziert. Umso stolzer ist der Verein, dass es alle fünf Formationen auch in diesem Jahr wieder geschafft haben. Für diesen einen Tag trainieren alle Gruppen mehrere Monate. Zwar steckt sich jede Formation hierfür ihre eigenen Ziele, aber ein Ziel haben alle gemeinsam: Der Spaß und das Feeling auf der Bühne. Vor so vielen Menschen und einer kritischen Jury zu tanzen sorgt selbst bei den Ältesten, die schon mehrere Jahre Meisterschaftserfahrung haben, noch für Aufregung und Nervosität und zugleich ist das Gefühl auf der Bühne jedes Mal aufs Neue unbeschreiblich.

Bereits am Freitagnachmittag ging es für die Tänzerinnen und Tänzer der fünf Formationen inklusive Eltern, Geschwistern und Fans nach Ludwigshafen. In mehreren Bussen trat der Tanzclub DA!!SH seine Reise zu den European Masters an. Da die Kleinsten bereits sehr früh morgens in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen sein mussten, ist eine Übernachtung vor Ort mit gemeinsamen Abendessen für die meisten die beste Option.

Als erstes ging am Samstagmorgen die Formation „EigenWerk“ in der Altersklasse Minikids an den Start. Die Kleinsten präsentierten eine „Michael Jackson-Show“ und verzauberten damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Das Ergebnis: Vizemeister! Besonders stolz auf die Kleinen und ihren Pokal waren Trainerin Lisa Nestler und Assistenztrainerin Nadine Legge.

Aufgrund mehrerer Änderungen des Turniersystems des IVM war die Aufregung bei den etwas älteren Kids besonders groß. Bei den Kids (22 Gruppen) konnten die besten zwölf Gruppen die Qualifikation für die „Masters League“ erhalten. Diese zwölf Formationen haben dann im März die Möglichkeit, sich direkt für die nächsten European Masters im November 2020 zu qualifizieren. So eine Direktqualifikation war bisher in der Altersklasse Kids nicht möglich; bisher bestand nur die Möglichkeit der Qualifikation über die Regionalmeisterschaften. Aber: „Dance to be“ ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und legte einen hervorragenden Auftritt hin. Die Qualifikation für die Masters League hat die Gruppe von Antonia Model und Rebecca Kniepen mit dem 8. Platz in der Tasche und kann sehr stolz auf sich sein.

Diese Qualifikation schafften auch die drei älteren Formationen. In den Altersklassen Juniors 1, Juniors 2 und Adults bekommen sogar 16 Gruppen die Chance, sich in der Masters League für die European Masters zu qualifizieren, da diese Altersklassen sehr groß sind. Über 30 Gruppen treten hier in jeder Altersklasse an.

Umso stolzer können die Tänzerinnen und Tänzer von „Focused“ und „Made to Move“ über ihre Platzierungen sein. Bei den Juniors 1 gingen ganze 32 Gruppen an den Start und trotzdem schafften es beide Gruppen unter die Top 10 zu kommen. „Focused“, die zum ersten Mal in dieser Altersklasse antraten, hatte genau dieses Ziel: Die Qualifikation für die Masters League. Unter der Leitung von Lea Seidel und Kim-Luisa Wilden und mit einer Show zum Film „Fame“ hat Focused mit dem 8. Platz das angestrebte Ziel erreicht und kann sehr stolz auf sich sein. „Made to Move“, die dieses Jahr zum letzten Mal in der Altersklasse Juniors 1 antreten durften, müssen sich im kommenden Jahr der Konkurrenz in der Altersklasse „Juniors 2“ stellen. Mit einer Show zum Film „The Greatest Showman“ gingen sie mit spektakulären Outfits auf die Bühne und ertanzten sich den 4. Platz und damit ebenfalls die Qualifikation für die Masters League. „Made to Move“ wird trainiert von Lisa Nestler. Zu später Stunde, nämlich erst um ca. 21 Uhr, durften dann auch endlich die Ältesten des Vereins an den Start. „Better Your Best“, ebenfalls trainiert von Lisa Nestler, trat mit einer „Janet Jackson Show“ an. Sie hatte in diesem Jahr das Ziel, die beste „Girls-only-Formation“ zu werden, denn erstmals traten sie ohne Männer an. Dieses Ziel und ebenfalls die Qualifikation für die Masters League erreichte die Gruppe mit dem 12. Platz in der sogenannten „Königsklasse“, den „Adults“.

Der Verein ist stolz auf alle fünf Gruppen und glücklich darüber, mit wie viel Spaß und mit welcher Ausstrahlung alle Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne stehen und wie die Gruppen sich gegenseitig füreinander freuen und anfeuern. Über die Jahre sind zudem auch Freundschaften mit anderen Gruppen, die ja eigentlich Konkurrenz sind, entstanden und man freut sich jedes Mal auf das Wiedersehen. Es wird sich gegenseitig angefeuert und unterstützt und das ist es doch, was neben der Freude am Tanzen, solche sportlichen Veranstaltungen ausmacht.