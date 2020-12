Ãœberraschung von sechs Musikern

follow link. We have a highly professional and qualified writing staff. Our writers have great writing experience and always do their Sie waren ein Publikumsmagnet in der Weihnachtszeit, die Charity-Konzerte der Coverband »OneWay«. Coronabedingt wurde dieses abgesagt, zwischenzeitlich ist auch Online-Konzert via Livestream nicht mehr möglich. Und doch werden die sechs Musiker ihre treuen Zuhörer am kommenden Samstag, 19. Dezember, mit einem musikalischen Trostpflaster in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Einfach reinschauen um 15 Uhr auf www.facebook.com/OneWaycovermusic

Zugleich rufen sie weiter zu Spenden für die Aktion »Dr Jung« von Peter Borsdorff auf. Gespendet werden kann an OneWay GbR, Sparkasse Aachen (AACSDE33XXX), DE09 3905 0000 1073 5613 08