Um das Grünenthal wird umgeleitet

Waldfest am Schillerstein am 23. und 24. August

Euskirchen. Bei freiem Eintritt darf am Freitag, 23. und Samstag, 24. August beim Waldfest am Schillerstein in Euskirchen gefeiert werden. In der aktuellen Ausgabe des Wochenspiegels war versehentlich Sonntag, 24. August gedruckt worden.