Virtueller MoMa ist Geschichte

»Unzählige Rückmeldungen, tolle Porträts und Gruppenfotos samt Eindrücken eurer Läufe sind bei uns eingegangen«, erklärt das Orga-Team des TV Konzen. Mehr als 250 Läufer und Staffeln sind auf den Originalstrecken unterwegs gewesen und mehr als 100 Athleten haben sich Strecken etwa im Urlaub oder in Heimatnähe ausgesucht. »Für den Monschau-Marathon ist das eine echte Wertschätzung, so der Dank der Ehrenamtler. »Mit eurer Teilnahme habt ganz entscheidend dazu beigetragen, dass der Monschau-Marathon auch im Jahr 2020, wenn auch in veränderter Form, stattfinden konnte.«

Alle, die eine echte Erinnerung an das Marathonjahr 2020 haben möchten, erhalten gegen eine belibige Spende die originale Monschau-Marathon Medaille 2020 in Holz inklusive einer gedruckten Urkunde per Post. Mehr dazu, Spendenkonto und viele Impressionen gibt es auf www.monschau-marathon.de