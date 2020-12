Weihnachtspakete fÃ¼r Tafel-Kunden

Professional custom writing service offers recommended you reads, term papers, research papers, thesis papers, reports, reviews, speeches and dissertations of Am Montag, 14. Dezember, werden die Pakete zwischen 10 und 18 Uhr im Bürgercasino in Imgenbroich angenommen und am Dienstag, 15. Dezember, ebenfalls zwischen 10 und 18 Uhr dort an die Bedürftigen ausgegeben.

Die Weihnachtskisten-Aktion soll dazu dienen, den Kunden der Tafel zu Weihnachten ein richtiges und vollständiges Essen auf den Tisch zu bringen. Die Lebensmittel sollen haltbar und nicht leicht verderblich sein, also zum Beispiel Konserven, Nudeln oder Reis. Auch auf hochprozentigen Alkohol soll verzichtet werden; eine Flasche Wein oder Sekt ist aber schon erlaubt. Für eine besondere Freude sorgen außerdem Kaffee, Schokolade oder Süßigkeiten.

Für die Paketannahme werden direkt hinter den Eingängen an der Trierer Straße und dem rückwärtigen Parkplatz Tische aufgestellt, auf die die Spendenden ihre Pakete abstellen können. Sie dürfen die Räumlichkeiten leider nicht betreten. Mitarbeiter der Monschauer Tafel können die Spendenden auch zu deren PKW begleiten und die Pakete dort holen. Alle Beteiligten mögen eine Mund-Nasen-Schutz tragen.

Für die Ausgabe erfolgt der Zugang zum Bürgercasino nur über den rückwärtigen Eingang am Parkplatz, auf dem Parkplatz ist auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu achten. Es ist zu beachten, dass jeweils nur eine Person pro Bedarfsgemeinschaft mit Mund-Nasen-Schutz und unter Vorlage der Kundenkarte eingelassen wird. Wegen der Rückverfolgbarkeit wird die Uhrzeit in der Kundenliste eingetragen. Ein Mitarbeitender wird den Kunden übernehmen und ihm ein Paket zuweisen, das der Personenzahl seines Haushaltes entspricht. Danach wird er umgehend zum Ausgangsbereich an der Trierer Straße begleitet. Es wird immer nur ein Kunde eingelassen.