Wie erlebten Kinder den Zweiten Weltkrieg?

Abgabe der Kürbisse am Samstag bis 14 Uhr

To Mayen. Schnellsein hatte sich am vergangenen Samstag gelohnt. Denn die 150 Kürbisse, die von der MY-Gemeinschaft mit der Brückengemeinschaft zur Verfügung gestellt wurden, waren schnell vergriffen.