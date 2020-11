Zeitreise zeigt, was die Heimat ausmacht

Stadt Trier hält an Maskenpflicht in der City weiterhin fest

Stadt Trier. Die Stadt Trier hält an der Maskenpflicht in der Innenstadt trotz eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsgerichts Trier vorerst fest und wird gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Koblenz einlegen. Eine Triererin hatte Widerspruch gegen Ziffer 2 der derzeit gültigen Allgemeinverfügung der Stadt Trier eingelegt, die das Tragen von Mund-Nasen-Schutz in der Fußgängerzone und einigen angrenzenden Straßen und Plätzen vorschreibt.