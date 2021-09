Altes Haus - schön gemacht

Geländewagen überschlagen

Mayen. Am Dienstag, 28. September, gegen 9 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße K 93 zwischen Mayen und Kottenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Geländewagens befuhr die K 93 aus Richtung Mayen kommend in Richtung Kottenheim. Im Serpentinenbereich gerät der Fahrer des Geländewagens in den Gegenverkehr und touchiert den entgegenkommenden Pkw am linken Außenspiegel. In der…