Corona-bleib-gesund-Bank gebaut

Anfang des Jahres kam dem Architekten Markus Leuschen aus Roetgen die Idee, eine individuelle Mitfahrbank für Roetgen zu entwickeln. Daher gestaltete der Designer eine Mitfahrbank in Form einer überdimensionalen Hand mit ausgestrecktem Daumen. Die Bank sollte ein Hingucker sein und so auch touristisch unterstützen. Aber dann kam Corona, und es gab andere Probleme. Ein YouTube-Video, das der TV Roetgen unter der Leitung von Laurin Melms in der Lockdown-Phase veröffentlichte, endete mit einer ermutigenden Daumen-hoch-Geste des Ortskartells Roetgen. Das gab den Anstoß zu einer neuen Idee. Kurz entschlossen erklärten sich einige Mitglieder des Ortskartells bereit, eine „Corona-bleib-gesund-Bank« zu bauen, die dem Design der Mitfahrbank nachempfunden sein sollte. Innerhalb einer Woche wurde diese Idee umgesetzt und die Bank konnte Ihrer Bestimmung übergeben werden. Die Grundidee war, diese in Form einer „Wanderbank“ an verschiedenen Punkten aufzustellen und so einer breiten Nutzung zu übergeben. Dies wurd nun in die Tat umgesetzt und als erster Standpunkt der Marktplatz im Zentrum Roetgens ausgewählt. Das Ortskartell Roetgen wünscht den Nutzern so: „bleibt gesund“ - verbunden mit der Hoffnung auf bessere Tage mit wieder möglichen Veranstaltungen, damit die sozialen Kontakte, wieder gepflegt werden können.