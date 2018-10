Eifeler Sparkassen-Zentrale feiert Richtfest

Denn die aktuelle Geschäftsstelle auf Roetgens Hauptstraße passt einfach nicht mehr. Und so muss eine Neue her - auf der Bundesstraße. Dort werden ab Mitte 2019 nicht nur unter Leitung von Manfred Dunkel die örtlichen Kunden empfangen, sondern als Gebietsdirektion Aachen-Süd/Nordeifel werden unter der Regie von Andreas Kreitz auch Fachberater von Roetgen aus tätig sein. »Insgesamt werden dann 38 Mitarbeiter am neuen Standort ihren Arbeitsplatz haben«, erklärt Kreitz, versichert aber zugleich, dass die Berater nicht in ihrem Büro auf die Kunden warten, sondern sie wie üblich besuchen.

Seit 95 Jahren gibt es eine Sparkassen-Geschäftsstelle in Roetgen. Die letzte Modernisierung stand 2001 an. An der Hauptstraße entsprach die Infrastruktur nicht mehr modernsten Ansprächen. Einen Steinwurf entfernt nun kann das Sparkassen-Finanzkonzept optimal an den Mann gebracht werden.

Folgenutzung der alten Filiale

»Die Sparkasse ist mehr als nur ein Ort für Geldgeschäfte und das Abholen von Kontoauszügen«, weiß auch Anita Buchsteiner, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Roetgen. Sie setze auch an neuem Standort darauf und sieht die Gemeinde mit der Sparkasse in guten Gesprächen, was mit der aktuellen Filiale geschieht.

Zunächst aber dankte Norbert Laufs den am Bau beteiligten Fachleuten für die reibungslose Arbeit in den vergangenen acht Monaten und den Nachbarn für ihr Verständnis - und freut sich schon jetzt auf die Eröffnung im Sommer 2019.