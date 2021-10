fö 21. Oktober 2021 Artikel teilen





Eine Ehrenallee im Roetgener Wald

Heimat- und Geschichtsverein pflanzt rotblühende Kastanie

Roetgen. Fichtenwald auf der einen Seite, Ausläufer des Venns auf der anderen: Er ist ein herrlicher und viel genutzter Punkt für Wanderer, der »Rastplatz am Souvennweg« am Ende der Wilhelmstraße in Roetgen. »Wir haben den Platz hergerichtet, Bänke und Tische in Schuss gebracht, damit Naturfreunde den Wald genießen können«, unterstreicht Rolf Wilden, Geschäftsführer des Heimat- und Geschichtsvereins Roetgen. Doch sollen die geplant oder zufällig Vorbeikommenden auch einen Blick werfen auf die »Ehrenallee« am Souvennweg, die nun um einen Baum reicher ist.