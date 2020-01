Eine erfolgreiche Sportler-Gemeinde

Im schmucken Bürgersaal hatten sich zahlreiche Sportler aus dem Roetgener Gemeindegebiet versammelt, um von ihrem »völlig unsportlichen« Bürgermeister, Jorma Klauss, wie er sich selbst bezeichnet, ausgezeichnet zu werden. Mehr Fachwissen bringt da schon Helmut Helzle der, der selbst sein Leben lang sportlich aktiv ist und heute dem Gemeindesportverband vorsteht. »In dieser Feierstunde darf ich mitteilen, dass noch vor Karneval die ersten Bewilligungsbescheide aus dem Projekt ´Moderne Sportstätten´ rausgehen sollen«, so Helzle. Hoffentlich sei Roetgen, das in den nächsten drei Jahren 300.000 Euro vom Land bekommt, dabei.

Die Tanzriege ist auch außerhalb der Karnevalsgesellschaft in Roetgen. So wurde Marie Borgard geehrt, die mit der Formation »dance to be« im Tanzclub Dash Zweite bei den Westdeutschen Meisterschaften wurde. Platz eins erreichten sogar Phil Graf, Emilia Gillessen und Jana Greif mit »Eigenwerk«.

Vordere Plätze bei Regionalmeisterschaften, in der NRW-Liga und bei der Schulmeisterschaft NRW sicherten sich Lea und Jana Stoffels sowie Laura Kauper und Jana Naumann, die für den TV Konzen an Reck, Barren oder am Boden turnen.

Tennis-Nachwuchs Louisa Schnitzler wurde Kreis- und Bezirksmeisterin, Luc Breuer sicherte Platz zwei bei den International Austrian Junior Championships im Golfen.

Sebastian, Jonas und Claudia Polis liefen ihrer Konkurrenz in den jeweiligen Altersklassen im Rur-Eifel-Cup davon; Gert Bongard wurde Dritter. Und Leichtathletin Laura Giese sicherte sich im Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen sowie 100- und 200-Meter-Lauf zahlreiche Treppchenplätze bei NRW- und LVN-Meisterschaften.

Den achten deutschen Meistertitel fuhr Ralf Kauper bei den ATV-Quad-Trial-Meisterschaften ein.

Der Schachclub 1952 Roetgen holte den Meistertitel und stieg in die Bezirksliga auf. Die Volleyballer des TV Roetgen wurden Kreispokalsieger.

Und auch die Fußballer räumten ab: Die C-Juniorinnen des JFV Roetgen-Rott wurden Meister, die B-Junioren Kreispokalsieger. Und die A-Junioren holten sogar den Titel in der Sonderliga.

Eine besondere Auszeichnung erfuhr die dritte Mannschaft des FC Roetgen. Sie erhielten den »Fair Play Preis des Monats« vom Fußballverband Mittelrhein. Trainer und Betreuer hatten den Schiedsrichter auf ein vermeintliches Abseitstor aufmerksam gemacht und damit den Sieg aufs Spiel gesetzt.