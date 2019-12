Engagement für die Heimat wird belohnt

Der Heimatpreis, Knall und Fall in die Welt gesetzt, sei ein „Schnellschuss“, aber eine schöne Sache, hob Jorma Klauss hervor. In Roetgen seien drei Vereine herausgestochen, die sich Verdienste um die Heimat erworben und Engagement entwickelt hätten. „Ich freue mich, Ihnen im Rahmen des Gemeinderats die Preise verleihen zu dürfen“, so der Bürgermeister. Die Auszeichnung würdige das Engagement vor Ort, den Einsatz für hervorragende Projekte die klar erkennen lassen, wie „Heimat gelebt“ werde. Er gehe gezielt an Menschen, die ihre Heimat täglich neu gestalten würden.

Der Aufruf, sich um den Heimatpreis zu bewerben, habe gefruchtet, war zu hören. Insgesamt bekundeten sieben Ortsvereine Interesse daran. Der Jury sei es leicht gefallen, die Preisträger zu ermitteln, bemerkten Bürgermeister-Stellvertreterin Anita Buchsteiner und Fachbereichsleiter Dirk Recker. Zuvor hatte der Rat der Gemeinde Roetgen in einer seiner Sitzungen die Weichen für die Verleihung gestellt. Unter dem Namen „Heimat, Zukunft Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“, hat die Landesregierung NRW ein neues Förderprogramm aufgelegt, in das bis zum Jahr 2022 die Summe von 150 Millionen Euro zur Verfügung steht. Ziel dieses Programms ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu motivieren und die positiv gelebte Vielfalt in NRW deutlich sichtbar werden zu lassen. Der Gemeinde Roetgen wurde durch die Bezirksregierung Köln mit Bescheid vom 12. August diesen Jahres eine Zuwendung in Höhe von 5 000 Euro bewilligt. Die Preisverleihung gemäß Fördervoraussetzungen muss bis Ende 2019 stattgefunden haben. „Daher auch dieser Schnellschuss am heutigen Dienstag“, so Jorma Klauss.

Neben den drei Preisträgern hatten sich zudem der Hahnenclub Rott, ein Zusammenschluss aus der Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Rott, dem Heimat- und Eifelverein Rott sowie dem Jugendhaus Rot zum Bau eines Mehrzweckhauses, Roetgen-hilft-Menschen-in Not und die Musikvereinigung Roetgen beworben. Fürderhin wird es in der Gemeinde Roetgen jährlich bis 2022 einen oder mehrere Preisträger geben.

In diesem Jahr geht der Preis in der Kategorie „Verdienste um die Heimat“ an den Heimat- und Geschichtsverein Roetgen (vertreten durch Gerhard Kristan), in der Kategorie „Pflege und Förderung von Brauchtum“ an den Förderverein Rott „Saal Hütten“ (Vertreten durch Dr. Gottfried Nonhoff, Thomas Staerk), in der Kategorie „Erhalt von Kultur und Tradition“ an den Heimat- und Eifelverein Rott (vertreten durch Rainer Hülsheger).“Wir werden unseren Betrag sogar aufstocken und für die Modernisierung des Saales Hütten zur Verfügung stellen“, so Hülsheger. Die Arbeiten dort befänden sich auf einem guten Weg, Anfragen seien da, die Resonanz als positiv zu bezeichnen“, versichert Staerk. Freude bei den Preisträgern und auch ein Dankeschön für die Auszeichnung war nicht zu überhören.