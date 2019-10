Erinnerungen begleiten durch 2020

Bröhr will CDU-Spitzenkandidat werden

Hunsrück/Nahe. „Rheinland-Pfalz kann mehr!“ Mit diesem Slogan tritt Marlon Bröhr in das Rennen um die Spitzenposition der CDU für die Landtagswahl 2021 ein. Was schon lange erwartet worden war, machte der amtierende Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises nun zur Gewissheit. In einer Pressekonferenz, die große Beachtung fand, gab der 45-jährige promovierte Zahnarzt seine Absicht bekannt, beim am 16. November in Neustadt a.d.W. stattfindenden Landesparteitag seiner Partei gegen den Landtags-Fraktionschef Christian Baldauf antreten zu wollen.

