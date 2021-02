Friseure verdecken Schaufenster

Fahrer auf A 48 eingeklemmt

Daun. Der 32-jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.Um 6.40 Uhr erreichte die Polizeiautobahnstation Schweich am heutigen Mittwochmorgen ein Notruf, dass es auf der Autobahn 48 zwischen der Abfahrt Ulmen und dem Autobahndreieck Vulkaneifel im Bereich der Steigungsstrecke zu einem schweren Unfall…