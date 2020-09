Jorma Klauss bleibt Bürgermeister

Bei der Städteregionstagswahl wurden überraschend die Grünen stärkste Kraft. Sie holten in der Gemeinde Roetgen 31,49%, die CDU 29,03%. 22,16% gehen an die SPD, die anderen Parteien bleiben in kleinen einstelligen Bereichen. Hauchdünn zieht Ronald Borning als Direktkandidat ins Haus der Städteregion, da es einen gemeinsamen Wahlbezirk mit Walheim gibt. Der CDU-Mann holte nur wenige Stimmen mehr als der grüne Lukas Brenner, der in der Gemeinde Roetgen die meiste Zustimmung erhielt.

Spannung verspricht - wie übrigens schon vor der Wahl - die Zusammensetzung des Gemeinderates. SPD und Grüne sind im Rat künftig mit jeweils sieben Sitzen vertreten, Wahlsieger wurde Bündnis´90/Die Grünen mit 26,50% vor SPD mit 25,97%. Die UWG erhält 23,38 Prozent und damit sechs Mandate. Wahlverlierer ist die CDU, die nur 21,2 Prozent Zustimmung erhielt, was fünf Sitze bedeutet. Die FDP ist mit einem Vertreter im Gemeinderat vertreten.