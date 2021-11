Premiere im dritten Anlauf

Es waren eindrucksvolle Feierstunden, die im Herbst 2019 in Roetgen stattfanden. Aus gutem Grund, ist das »Tor zur Eifel« schließlich die erste Kommune Deutschlands gewesen, die vom Nazi-Terror befreit wurde.

Einen wichtigen Beitrag zu den Feierlichkeiten »75 Jahre Freiheit« hat die Filmwerkstatt Eifel geleistet. Die mit einigen Filmpreisen dekorierten Hobbyfilmer um Wolfgang und Monika Merz haben sich im Vorfeld mit insgesamt 17 Zeitzeugen unterhalten, um den Gästen wichtige Erinnerungen an die Zeit der »Befreiung« zu präsentieren.

Doch mit dem Fest im September 2019 waren die Arbeiten der Filmwerkstatt längst nicht beendet. »Wir haben einige Veranstaltungen festgehalten und daraus - zusammen mit den Zeitzeugen-Berichten - einen 93-minütigen Film erstellt«, verkündet Wolfgang Merz. Einige 100 Stunden Arbeit für Interviews, Arbeiten bei den Festen vor Ort und Filmschnitt hat das die Crew um Merz gekostet, die von Filmclubs aus Aachen und Krefeld unterstützt wurden. Über den »Heimat-Check NRW« wurde für die Finanzierung gesorgt.

Eigentlich sollte im Frühjahr 2020 Filmpremiere sein, doch die Maßnahmen um das »Corona-Virus« verhinderten dies vorerst. »Auch ein zweiter Anlauf scheiterte, aber jetzt ist es endlich soweit«, freut sich Monika Merz. Und so wird am Samstag, 20. November, um 15 Uhr zur Filmvorführung von »Roetgen erinnert« in den Bürgersaal geladen. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung unter Tel. 02471/4299 sowie um Einhaltung der Corona-Regeln gebeten. »In Rott planen wir die Präsentation des Dokumentarfilms für Anfang des nächsten Jahres«, kündet Monika Merz an.

Zudem können sich alle Interessierten den Film »75 Jahre Freiheit« auf DVD ansehen. Diese gibt es für 10 Euro auf www.filmwerkstatt-eifel.de

Unterdessen werkeln die Hobbyfilmer an neuen Beiträgen etwa in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule, einem inklusiven Musical-Projekten oder der Dokumentation von Konzerten in der guten Stube von Rott, dem Saal Hütten. Im nächsten Jahr soll dann wieder ein Spielfilm entstehen, schließlich feiert die Filmwerkstatt Eifel dann 20-jähriges Bestehen...