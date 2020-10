Regionale Speisen online bestellen

»Immer wieder bekommen wir Anfragen zu einer klassischen Bio-Lieferkiste von Menschen, die etwa aus beruflichen Gründen nicht zu unseren Öffnungszeiten in der Speisekammer einkaufen können oder wegen körperlichen Einschränkungen gerne von uns beliefert werden würden«, weiß Ruth Roentgen, die seit fünf Jahren mit Robin Lamm den Roetgener Regional- und Naturkostladen führt. Darüber hinaus ist es vielen unserer Kunden ein Anliegen geworden, den seit Jahren zunehmenden Individualverkehr einzuschränken. Mit einem eigenen Online-Shop gelingt es, Bestellungen gebündelt und möglichst nachhaltig mit Elektroautos auszuliefern. »Unser Elektroauto wird natürlich mit dem Strom gespeist, der von unserer eigenen Photovoltaikanlage produziert wird«, so Roentgen. Der Einsatz von ressourcenschonenden Mehrwegverpackungen schafft zudem eine neuartige Nachhaltigkeit im Onlinehandel, der noch stark von Einwegverpackungen geprägt ist.

Im Alltag ist es oft zu aufwendig an Produkte direkt vom Erzeuger zu kommen. Denn dazu musste man bislang mehrere Stationen ansteuern, um Fleisch, Brot und Gemüse lokal einkaufen zu können. »In der Speisekammer bündeln wir alle Produkte des täglichen Bedarfs und liefern diese direkt an den Kunden nach Hause.« So kann online und trotzdem lokal bestellt werden. Für und mit den Produzenten bilde man ein Netzwerk für kleine Betriebe, die wegen industrieller Lebensmittelkonzerne um ihre Existenz kämpfen.« Gleichzeitig informieren wir unsere Kunden detailliert über unsere Produzenten und stellen einen direkten Bezug zu gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln her«, versichert Roentgen. Vieles werde erst auf Bestellung geerntet. So vermeide man große Lagerbestände und wirke der allgegenwertigen Lebensmittelverschwendung entgegen.

Online-Shop auf https://speisekammer-roetgen.de