Roetgener FDP-Urgestein ist tot

Franz-Josef Zwingmann, ein „Urgestein der FDP“, seiner Partei, für die er viele Jahre lang mit seinem Roetgener Weggefährten Dr. Georg Dittmer vor Ort kämpfte, sich für zahlreiche Belange der Bürgerinnen und Bürger engagiert einsetzte. Im Roetgener Gemeinderat war er seit 2009 Fraktionsvorsitzender der FDP (löste Dr. Georg Dittmer ab), zudem in mehreren Ausschüssen vertreten und stellvertretender Vorsitzender des FDP-Ortsvereins Roetgen. Im Kreisverband saß Zwingmann als Beisitzer für die Freien Demokraten, zudem gehörte er zahlreichen Ortsvereinen in Roetgen (unter anderem HeuGeVe, Awo, VdK) an. Er war als „Liberaler“ ein Verfechter zum Wohle der funktionierenden Ortspolitik, so waren ihm die Abrisse mehrerer älterer Häuser (Türmchenhaus) in Roetgen ein Dorn im Auge, besonders die neu entstandenen riesigen Gebäude an alter Stelle lehnte er entschieden ab. Der Erhalt des Ortsbildes lag ihm sehr am Herzen. Franz-Josef Zwingmann war nicht immer ein bequemer Kommunalpolitiker, aber ein ehrlicher, der seine Wünsche und soziale Belange offen und frei kundtat und einforderte.

Der pensionierte Kriminalhauptkommissar war im FDP-Ortsverein Roetgen ein große Stütze, gemeinsam mit seiner Frau Monika Müller-Zwingmann ging er so manche unbequeme Themen und Probleme an. Die FDP, das war „sein Leben“, für sie war er viele Jahre lang engagiert, machte für sie Politik im damaligen Altkreis bereits, dann in der Städteregion und im Gemeinderat von Roetgen. Er wird seinen kommunalpolitischen Freunden und seinen Vereinen fehlen, ganz besonders den Mitstreitern aus der FDP. Mit einer stillen Beisetzung im Wald wird sein letzter Wunsch erfüllt.