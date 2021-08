Sag mir, wo die Blumen sind

Das Kulturfestival X der StädteRegion Aachen startet am Wochenende mit zwei Veranstaltungen. Dabei gibt es direkt zu Beginn schon eine wichtige Änderung, die die Lesung mit Claudia Michelsen betrifft. Denn leider ist auch das Kulturzentrum Frankental in Stolberg, in dem die Veranstaltung ursprünglich geplant war, von starken Hochwasserschäden betroffen. Aus diesem Grund muss die Veranstaltung leider verlegt werden.

Die Lesung wird wie geplant am Samstag, 21. August um 20 Uhr stattfinden, allerdings nun im Bürgersaal, Rosentalstraße 56, in Roetgen. Die Schauspielerin Claudia Michelsen liebt Frauengestalten mit außergewöhnlicher Ausstrahlung, ob im Krimi, auf der Bühne oder im Fernsehspiel. So nähert sie sich auch einfühlsam, nicht unkritisch, aber mit viel Respekt einer Ikone der Filmgeschichte, die als Vamp und Diva ganz neue Farben in das schwarzweiße Filmmetier brachte: Marlene Dietrich.

Die Verlegung hat aber auch einen positiven Effekt: Aufgrund der Größe des Raums wird es ab 19 Uhr zusätzliche Karten an der Abendkasse für 7 Euro geben.

Gleiches gilt auch für das Konzert von Andreas Schaerer und »Hildegard lernt Fliegen« einen Tag zuvor (20. August, 20 Uhr, Europaschule, Am Langenpfahl 8, Herzogenrath). Auch bei dieser Veranstaltung sind an der Abendkasse ab 19 Uhr noch Restkarten für 7 Euro erhältlich. Gerne können vorab schon Karten per Email reserviert werden, die dann an der Abendkasse abgeholt und bezahlt werden können. Eine Bestellung ist per Mail an kulturfestivalx@staedteregion-aachen.de oder unter Tel. 0241/51982612 möglich

Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur Veranstaltung nur Personen gewährt werden kann, die geimpft, genesen oder getestet sind.