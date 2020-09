14.880 Euro für Bildung und Soziales erlaufen

Corona-Verstöße: Oben ohne wird teuer

Ahr. Wer gegen die geltenden Corona-Regeln verstößt und die Verordnungen des Landes missachtet, der muss auch in der Region mit einem Bußgeld rechnen. Alle Länder – mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt – hatten sich darauf in der Videokonferenz der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geeinigt. Doch wie sieht es im Kreis Ahrweiler aus? Halten sich die Menschen an die Vorgaben? Und wie teuer werden Verstöße?