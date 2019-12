4500 Euro für Leseratten

Große Töne und leise Klänge

Monschau. »Unser Konzert ist ein musikalisches Zeugnis, dass Juden und Christen zusammen gehören.« Und so wird es emotional und imposant, wenn Prof. Herbert Goertz mit seinen Studenten am Freitag, 24. Januar, in der Monschauer Aukirche gastiert. »Die Messe in h-Moll von Johann Sebastian Bach gehört zu den großen Werken der Musikliteratur und ist…

weiterlesen