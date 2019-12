5000 Euro für Heimatförderung

Dritter Autobrand: Lieferwagen in Ehrang angezündet

Trier. Unbekannte haben am Dienstagnacht, 3. Dezember, einen Lieferwagen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kyllstraße in Brand gesetzt. Zeugen hatten gegen 23.55 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert.