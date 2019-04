6700 Unterschriften für die Radiologie

Wie Bürgermeister Hermanns nun berichtete, habe man zwischenzeitlich nicht nur durch den Landtagsabgeordneten Stefan Kämmerling (SPD) in dieser Sache Unterstützung erhalten. Die Bundestagsabgeordnete Claudia Moll (SPD) wandte sich mit Schreiben vom 15. März direkt an den Vorsitzenden der KVNO, Dr. Frank Bergmann. Mit Verwunderung habe sie "den Einspruch der KVNO gegen den Zulassungsbescheid für die ambulante radiologische Untersuchung von gesetzlich Versicherten in der Eifelklinik zur Kenntnis genommen". Weiter teilt sie im Schreiben an die KVNO mit:"Besonders der Begründung, dass aufgrund vorhandener Aufnahmekapazität in Praxen eine Sonderbedarfszulassung nicht in Frage kommt, kann ich nicht folgen, da gesetzlich Versicherte von erheblichen Wartezeiten in der ambulanten radiologischen Versorgung betroffen sind".

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verweist mit Schreiben vom 5. April zunächst einmal darauf, dass der KVNO die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und damit auch der ambulanten radiologischen Versorgung obliegt und das Land dabei keine Mitwirkungsrechte habe. Aufsichtsrechtlich sei der Widerspruch der KVNO auch nicht zu beanstanden. Aus Sicht der Landesregierung sei es jedoch wünschenswert, dass die jeweiligen Leistungserbringer (Radiologen) gleichmäßig im Planungsgebiet verteilt sind, so dass sich möglichst kurze Wege ergeben.

Weiter heißt es in dem Schreiben des Gesundheitsministers: "Die Landesregierung sieht die derzeitige räumliche Verteilung der radiologischen Praxen innerhalb der Region Aachen durchaus als problematisch an und setzt sich für Verbesserungen in der radiologischen Versorgung in Simmerath und Umgebung ein".