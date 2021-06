Ab August wird gebaut

In Lammersdorf wurde spätestens seit Anfang Juni gerätselt, wann es mit dem Bau des Kreisverkehrs am Knotenpunkt der jetzigen T-Kreuzung (Im Pohl B399/Kirchstraße B266) losgeht. In der Ausschreibung waren die Ausführungsarbeiten von Mai bis Dezember vorgegeben. Auf Anfrage teilte Bürgermeister Bernd Goffart mit, dass die Arbeiten am „Kreisel“ nun am Dienstag, 10. August beginnen. Wie Goffart dazu erläutert, hätten die Arbeiten an dem ambitionierten Projekt (Kosten rund 940.000 Euro) eigentlich im Juni beginnen sollen. Da bei der ausführenden Firma jedoch kurz danach dreiwöchige Bauferien anstehen, habe man sich entschieden, den Baubeginn zu verschieben. „Am 10. August steigt die Firma dann mit voller Kraft ein und dann wird der Kreisverkehr auch wie vorgesehen im Dezember diesen Jahres fertig sein“, so Goffart.Wie bereits berichtet wird der Kreisverkehr aufgrund eines Normenkontrollverfahrens zunächst dreiarmig gebaut, wobei in der Ausführung im Ansatz ein vierter Arm zum späteren Anschluss an das Baugebiet „Hasselfuhr“ vorgesehen ist.