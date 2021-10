Alter Friedhof blüht nicht

»Unser Konsum ist mehr als ein Dorfladen«

Eicherscheid. Es sind Kindheitserinnerungen an dickbäuchige Gläser, in denen Lakritzschnecken, Bonbons oder Lutscher steckten, die man für einige Pfennige kaufte. Täglich wurde er besucht, der Tante Emma-Laden im Dorf, meist an der Hand der Mutter, die dort die Dinge des täglichen Bedarfs einkaufte. Mittlerweile sind diese Läden zur Rarität geworden - sie sind den großen Discountern gewichen. Und doch weiß man in den Orten, wo es ihn noch gibt, wie wertvoll der »Dorfladen« auch heute noch ist. So wie in Eicherscheid, wo es den »Konsum« seit stolzen 125 Jahren gibt.

