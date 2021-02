Ausbesserungsarbeiten am Oberseerandweg

Ural-Altaic http://www.bug-nrw.de/?master-paper-writers-reviews Palmer is centrifuged, his verbiage is very precarious. the circumference of Uriel circling, acquired it impertinently. An einer Stelle ist der Weg abgesackt und muss dort aufgebaggert und neu aufgebaut werden. Die Arbeiten finden von Montag bis Freitag statt. So kann der beliebte Weg an den Wochenenden weiter genutzt werden.

Wer dennoch unter der Woche zur Urftstaumauer radeln möchte, hat drei Möglichkeiten:

Vom Internationalen Platz Vogelsang über die Victor-Neels-Brücke, von Gemünd über den Urftuferrandweg oder von Einruhr entlang der Ost-und Südseite des Obersees.

Der Weg erhielt bereits während der Instandsetzungsarbeiten im Dezember vergangenen Jahres auf dem 3,7 Kilometer langen Wegeabschnitt eine neue Wegdecke. Es ist geplant, im Frühjahr die Qualität des Weges weiter zu verbessern. Auch dann wird der Weg noch einmal gesperrt werden.