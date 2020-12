Auto unterm Christbaum

Our news work at least on five chapters in a thesis which can then increase depending on the requirement and depth of the thesis and on the requirements of the university. These chapters are necessary but not sufficient to define the entire thesis since requirements can vary for different thesis writing. Zum 25. Mal wird im Rahmen der Weihnachtsverlosung des Gewerbevereins Simmerath ein Auto verlost - in diesem Jahr darf sich der glückliche Gewinner auf einen »Skoda Fabia Cool Plus« im Wert von knapp 15000 Euro zur Verfügung freuen. Finanziert wird der Hauptpreis von unseren teilnehmenden Betrieben, schließlich werden die Lose kostenlos verteilt«, erklärt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Michael Haas.

Bis Sonntag, 20. Dezember., kann man sich beim Einkauf, beim leiblichen Genuss oder aber durch die Beauftragung eines Handwerkbetriebes die Gewinnnchance sichern. Rund 80 Firmen des Gewerbevereins beteiligen sich an der Aktion.

Auslosung ist am Montag, 21. Dezember, um 19 Uhr im Autohaus Krings in Kesternich - neben dem Auto gibt es 20 Simmerather Geschenkkarten im Wert von 50 Euro zu gewinnen.

Folgende Wagen wurden bislang verlost:

1996 Ford Ka

1997 Opel Corsa

1998 Ford Fiesta

1999 VW Polo

2000 Opel Agila

2001 Ford Fiesta

2002 VW Lupo

2003 Daihatsu YRV

2004 Mitsubishi Colt

2005 Renault Clio

2006 Opel Corsa

2007 Ford Fiesta

2008 Mitsubishi Colt

2009 VW Fox

2010 Daihatsu Sirion

2011 Renault Modus Yahoo

2012 Citroen C3

2013 Ford Fiesta

2014 Mitsubishi Space Star

2015 Skoda Fabia

2016 Opel Karl

2017 Renault Twingo

2018 Ford KA+

2019 Mitsubishi Space Star

2020 Skoda Fabia