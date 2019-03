Betriebe werben um Auszubildende

Delfine jagen Füchse: Playoff-Viertelfinale Spiel zwei

Trier. Nun heißt es im ersten Heimspiel des Playoff-Viertelfinals der ersten Rollstuhlbasketball Bundesliga gleich im ersten Heimspiel den Sack zu zumachen. Denn die DONECK Dolphins Trier spielen am Samstag, 23. März, bereits um 16 Uhr in der Unisporthalle Tier zum fünten Mal diese Saison gegen die Füchse von Hannover United. Die Bilanz von bisher fünf Siegen soll auch mit einer weißen Weste in der "Best of three"-Serie positiv bleiben.

weiterlesen