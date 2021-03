Buchenhecke pflanzen

[weblink jobs Every Freelance Writer] , writing agency jobs Writing Jobs Das Ortskartell Eicherscheid besorgt wieder heimische Rotbuchen-Heckenpflanzen, die das Landschaftsbild im und um unser Golddorf bestimmen. Damit soll ein Beitrag zur Erhaltung der landschaftlichen Besonderheit geleistet werden, die seit drei Jahrhunderten das Monschauer Land geprägt hat. Die kräftigen und von unten gut verzweigten Pflanzen der Größe 60/80 cm (Gärtnerware - bei Bedarf auch größer) können durch die Sammelbestellung preiswert auch an weitere Interessenten abgegeben werden. Durch die letzten trockenen Frühjahre wird empfohlen, insbesondere außerhalb des Gartens, wo schlecht bewässert werden kann, im Herbst zu pflanzen.

Bestellungen bitte bis zum 22. März per E-Mail an GR.Scheidt@t-online.de oder unter Tel. 02473/8504 (ggf. AB). Die Abholung beim Ortsvorsteher in Eicherscheid, Zum Belgenbach 6 b, erfolgt am Gründonnerstag, 1. April, zwischen 16 und 18.30 Uhr oder nach Absprache.

Der Heimat- und Eifelverein Rott organisiert seit 1985 seine Rotbuchenaktion. Ziel der Aktion ist es, die Anpflanzung dieser heimischen, landschaftsbestimmenden Heckenart zu fördern. Die angebotenen Pflanzen sind dreijährig (1 Jahr Saatbeet/2 Jahre verschult), kräftig und 80-120 cm groß. Man setzt fünf Stück pro Meter. Den Bestellzettel mit den Preisen sowie weitere Informationen (inkl. Pflanzanleitung) finden Interessierte unter www.hev-rott.de im Abschnitt »Rotbuchen«.

Bis zum 10. April können Bestellungen per E-Mail an bestellung@hev-rott.de oder bei Rainer Hülsheger, Tel. 02471/2511 sowie Christoph Schell, Tel. 02471/1354332 angenommen werden. Die Auslieferung der Pflanzen erfolgt am Samstag, 17. April, zwischen 9 und 12 Uhr am Sportplatz in Rott. Bezahlt wird bar bei der Abholung.