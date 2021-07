fö 29. Juli 2021 Artikel teilen





Dieser Geldautomat ist nicht zu übersehen

Sparkasse Aachen versorgt Einruhrwieder mit Bargeld

Einruhr. Seit der letzten Woche gibt es in Einruhr einen neuen »Hingucker«, der an zentraler Stelle am Ortseingang auf dem Parkplatz Am Obersee in leuchtendem Rot auf sich aufmerksam macht. Ein roter Kubus wurde dort innerhalb von einigen Tagen errichtet, bei dem es sich um den neuen Geldautomaten der Sparkasse handelt.