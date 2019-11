EifelAward für StartUp »VennTec«

Die Attraktivität einer Region bemisst sich unter anderem an der Kreativität der Betriebe und am Mut, mit innovativen Geschäftsideen den Markt zu erobern. Dafür ist die Eifel sowohl in Rheinland-Pfalz wie in Nordrhein-Westfalen und Ostbelgien ein hervorragendes Terrain, wie die Verleihung des von der Zukunftsinitiative (ZI) Eifel ausgelobten »Eifel Awards« auch in diesem Jahr unter Beweis stellte. Bis Ende Juli konnten sich in der Eifel ansässige Start-ups mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen bewerben. Die Gründung entweder als Firma oder Einzelunternehmer durfte nicht länger als fünf Jahre zurückliegen und musste bereits Wachstum aufweisen: allein das sind schon handfeste Kriterien, die für eine nachhaltige Qualität stehen.

ZI-Präsident Günter Rosenke, Landrat des Kreises Euskirchen, beonte angesichts des hohen Niveaus der eingereichten Bewerbungen: »Man denkt oft, dass innovative Start-ups in Ballungsräume gehören, aber es zeigt sich bei uns in der Eifel: Sie passen perfekt aufs Land!« Der EIFEL Award und seine Verleihung seien seit Jahren ein echter Höhepunkt für die Zukunftsinitiative, denn die Auszeichnung präsentiere »geballte Eifel-Kompetenz«.

Markierungsleuchte und Führungsseilsystem

Rosenke dankte den Bewerbern für ihre Bereitschaft, sich gerade in der Gründungsphase dem regionsweiten Wettbewerb zu stellen: »Denn Sie sind damit Vorbild und Motivation auch für andere.« Man habe mit dem Award Großes vor: »Es geht uns darum, möglichst viele mit ins Boot zu nehmen. Wenn wir Werbung füreinander machen und die hier vertretenen Spitzenleistungen kommunizieren, dann profitieren alle davon.« Der Preis strahle auch in die breite Öffentlichkeit aus.

In der Tat zählen zu den Preisträgern neue Unternehmen und Freiberufler, bei deren Innovationen es um Lebensqualität für Private wie Gewerbetreibende geht. Die Gewinner sind etwa in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Kultur oder Erzeugung und Vermarktung ökologischer regionaler Lebensmittel engagiert. Sie unterstützen mit ihren Erfindungen die gemeinwohlorientierte Share-Economy oder öffentliche Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste. Sie bieten anderen Akteuren clevere IT- oder Marketinglösungen oder konkrete Techniken für den Ressourcenschutz.

Als einziger StartUp aus der Städteregion Aachen wurde das Unternehmen »VennTec« ausgezeichnet. Frank Läufer und Nico Thomas sind seit Sommer 2017 mit dem »G.i.L« auf dem Markt. Die Jungunternehmer mit Sitz in Eicherscheid haben eine »Einsatzstellen-Markierungs-Leuchte« auf den Markt, die Rettungskräften die Einsatzstelle zeigen, aber auch, wo es gerade brennt oder wie viele Menschen in Gefahr sind. Auch kann durch Blinken die Richtung zur Gefahrenstelle angezeigt werden. »Wichtig ist, dass das Gerät ein explosionsgeschütztes Gehäuse besitzt - so kann den Einsatzkräften nichts passieren«, unterstreicht Maschinenbautechniker Nico Thomas. Der Clou an der Erfindung der beiden Eifeler ist, dass die Leuchte durch eine Trägerplatte auf fast allen Untergründen mittels einer Klebetechnik befestigt werden kann, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen. Genau auf diese Besonderheit haben Thomas und Läufer ihr Gerät patentieren lassen.

Mittlerweile gibt es das »G.i.L« auch ohne Explosionsschutz - etwa für Polizei oder Notarzt. Zudem wurde die Trägerplatte auf Wunsch mit einem Magneten versehen wird, um noch schneller an möglichst vielen Untergründen befestigt werden zu können. Und auch in der chemischen Industrie kann »G.i.L« zum Einsatz kommen. Es warnt vor Schäden an Gefahrstoofen oder Gütern, markiert Speditionsunternehmen den Weg.

Ganz nebenbei hat »VennTec« nun auch ein Führungsseilsystem mit LED-Beleuchtung im Sortiment, das die Einsatzkräfte in unübersichtlichen Situationen aus dem Gefahrenbereich heraus geleiten soll.

Campieren in der Wildnis

Ausgezeichnet wurde übrigens auch Petra Aust, die im Mai 2018 den »Eifel-Wohnmobilpark-Vogelsang« gründete. Die Einrichtung an einem einzigartigen, konkurrenzlosen Standort inmitten des Nationalparks Eifel an einem Ort mit historischem Hintergrund, der Besuchern eine unproblematische und außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit mit hohem Mehrwert bietet, war für die Jury auszeichnungswürdig.