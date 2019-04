fö 05. April 2019 Artikel teilen





Eifelklinik über Angebot der KVNO verwundert

Praxiskette zeigt Interesse - Tausende Unterschriften

Simmerath. »Die Bürger der Nordeifel sollten vor Ort in Simmerath Zugang zu einer radiologischen Diagnostik haben«, unterstreicht Dr. Benjamin Behar in der Diskussion um die Zulassung von Untersuchungen für Kassenpatienten in der Eifelklinik. Acht Jahre habe man schon versucht, eine radiologische Praxis für die Eifelregion zu gewinnen. Ohne Erfolg, wie Geschäftsführer Dr. Benjamin Behar mitteilte. Erst jetzt, wo man selbst in MRT, CT und digitales Röntgen investiert habe, habe eine Praxiskette ihr Interesse bekundet, » was die Klinikleitung verwundert hat, da diese Praxis bereits im Jahr 2014 abgelehnt hatte, sich in der Eifel zu engagieren«, so Behar.