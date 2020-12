Ein Skoda Fabia Cool Plus fÃ¼r die Â»294 672Â«

Buy dissertation at affordable rates and secure your degree with good grades, that too, in just 2 weeks, Guaranteed! We know the reasons why you look to Basic Critical Thinking Skills. I won't talk big here. What I will talk is sensible. We believe in each student's ability and back them for all the efforts they make to write their dissertation Zum 25. Mal verlost der Gewerbeverein im Rahmen einer großen Tom bola einen flotten Flitzer, mit dem der glückliche Gewinner in der Eifel auf Tour gehen kann. Dieses Mal war das Autohaus Krings der Schauplatz der Lotterie-Ziehung, woher auch der Hauptpreis im Wert von etwa 15.000 Euro stammt.

»Trotz der coronabedingten Einschränkungen haben über 75 Betriebe bei dieser Aktion mitgemacht«, freut sich der Gewerbevereinsvorsitzende Michael Haas, »ein Alleinstellungsmerkmal dank unserer vielen inhabergeführten Betriebe und ein Dankeschön für die Treue unserer Kunden.«

20 Simmerather Geschenkkarten imWert von je 50 Euro wurden ebenfalls an einkauffreudige Kunden mit folgenden Gewinnlosen verteilt:

118077, 130497, 173493, 190696, 193298, 202495, 205824, 206014, 228299, 230456, 240048, 245079, 250409, 255566, 264106, 265120, 268095, 268313, 295571, 298481.

Bis Ende Januar können sich die Losbesitzer bei Elektro Leister, Tel. 02473/1222 melden.