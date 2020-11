Ein stattlicher Fuhrpark

Looking for writers who can write high quality ebook? Contact 3Leaps Content Writing Company. We are offering low cost Master Thesis Data Storage Materials. »Die Autos aufgereiht gäben unsere Gewinne einen stattlichen Fuhrpark«, ist Michael Haas, Vorsitzender des Gewerbevereins Simmerath, stolz auf die Aktion, die im gesamten Rheinland einmal scheint. »In Simmerath machen über 75 Betriebe mit bei dieser Aktion, ein Alleinstellungsmerkmal dank unserer vielen inhabergeführten Betriebe und ein Dankeschön für die Treue unserer Kunden.«

Treue Partner dieser Aktion sind nicht nur die vielen Geschäfte vor allem in Simmerath, sondern auch die Autohäuser im Gemeindegebiet. In diesem Jahr stellt das Autohaus Krings einen »Skoda Fabia Cool Plus« im Wert von knapp 15000 Euro zur Verfügung.

»Finanziert wird der Hauptpreis von unseren teilnehmenden Betrieben, schließlich werden die Lose kostenlos verteilt«, erklärt Michael Haas. Und das die ganze Weihnachtszeit hinweg bis zum 20. Dezember.

Die Verlosung des schmucken Viertürers sowie 20 Simmerather Geschenkkarten im Wert von je 50 Euro findet am Montag, 21. Dezember, im Autohaus Krings statt. Bis dahin ist das Auto in »Energy Blau«-Lackierung dort zu sehen. Er bietet mit einem Hubraum von 999 ccm und einer Leistung von 44 kw eine Reihe von Extras auf: Beheizbare Vordersitze, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, Telefonfreisprecheinrichtung via Bluetooth, Musiksystem Swing/Swing+ oder elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel.

Weitere Gewinnchancen bieten sich den Lesern des Magazins »So simmer«, das am 9. Dezember mit dem WochenSpiegel verteilt wird. Darin werden 24 Wunschpakete geschnürt, für die man sich bewerben kann. Voraussetzung ist einzig die Teilnahme an einer Umfrage zum Gewerbestandort Simmerath...