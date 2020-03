Einsatzkräfte in Gefahr gebracht und vor Gericht ausgerastet

Spezialkräfte nehmen Mann in Daun fest

Daun. Ein 29-Jähriger wurde in Daun festgenommen, nachdem er sich zuvor mehrfach der Festnahme entzogen hatte. Am Montag, 9. März, wurde eine 29-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun in einem Wohnhaus in der St.-Laurentiusstraße in Daun durch Spezialkräfte festgenommen. Zuvor hatte er sich mehrfach der Festnahme entzogen. Gegen den 29-jährigen Mann lag ein…