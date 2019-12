15. Trierer Weihnachtscircus mit glanzvoller Premierengala

Trier. Der 15. Trierer Weihnachtscircus ist mit einer glanzvollen Premierengala am Abend des vierten Adventsonntags in seine Vorstellungszeit bis zum Sonntag, 5. Januar 2020 gestartet. Traditionell wird am Premierenabend der von Trierer Wochenspiegel präsentierten Veranstaltung auch der "Trierer Weihnachtscircus-Award" verliehen, der dieses Jahr an die deutschlandweit bekannte Phonetikprofessorin Dr. Angelika Braun von der Universität Trier geht. Vorjahrespreisträger Dr. Christoph Block (Villa Kunterbunt) hielt die Laudatio. Mit dem Preis verbunden sind die Spendeneinnahmen des Premierenabends. Da Angelika Braun als Expertin für forensische Phonetik häufig auch bei der Aufklärung von schweren Straftaten zu Rate gezogen wird, kündigte sie an, einen Teil der Spenden den Opfern von sogenannten Ehrenmorden zukommen zu lassen. Auch benötige sie an der Universität dringend ein "upgrade" für eine Sonographiemaschine, was mit den Spendengeldern ermöglicht werden soll.