Es kommt wieder etwas Leben in die Feierstätten

Die Vereinsgemeinschaft GbR in Eicherscheid hat die Zeit des »Stillstands« genutzt, um ihre Tenne umfangreich zu sanieren. So wird aktuell der Hallenboden neu gefliest und das Parkett auf der Tanzfläche ausgetauscht. Auch farblich wird die Vereinshalle schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Denn die Tenne wird komplett neu gestrichen. »Mehr als 20 Jahre, in denen eifrig gefeiert wurden, gehen an keinem Haus spurlos vorbei«, weiß Geschäftsführer Jochen Jansen, der den vielen fleißigen Händen und Baufirmen dankbar für ihren Einsatz ist. Und auch am Dach haben fleißige Ehrenamtler einige Ausbesserungen vorgenommen.

Hygienekonzepte aktuell erstellt

Die neue, moderne Atmosphäre der Tenne genießen können die Gäste des Kabarettabends mit Martin Schopps, der am Freitag, 2. Oktober, in Eicherscheid gastiert. Die Zuschauer können sich - unter Berücksichtigung aller Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie - auf eine One-Man-Live-Show mit grammatikalischen Tiefschlägen, überraschendem Halbwissen und hoher Zwerchfellbelastung freuen. »Unser Hygienekonzept steht und wird natürlich tagesaktuell angepasst«, versichert Jansen. Tickets gibt es im Nahkauf Eicherscheid und auf www.tenne-eicherscheid.de

Ein Biergarten wurde unterdessen am Kesternicher Dorfgemeinschaftshaus eingerichtet. Dort können am 5. und 6. September sowie 19. und 20. September ein paar gemütliche Stunden bei guter Musik und standesgemäßer Verpflegung verbracht werden - samstags von 18 bis 24 Uhr, sonntags von 16 bis 22 Uhr. »Wir sind begeistert von der Resonanz am ersten Wochenende«, versichert Bettina Stange vom Organisationsteam. »Man spürt, dass die Menschen etwas unternehmen und unser noch junges Dorfgemeinschaftshaus unterstützen möchten«, so Stange. Und zugleich verhalte sich jeder auch nach ein paar Bier den besonderen Umständen entsprechend angemessen. Um eine Reservierung wird gebeten unter Tel. 01575-0392177.