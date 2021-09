Gastronom aus Leidenschaft gesucht

»Ein Treffpunkt für Familien, für einen Stammtisch, für Jung und Alt. Kleine, leckere Speisen, aber auch ein deftiges Schnitzel mit Pommes. Ein gutes Frühstück im Innenhof oder gemütliche Abendstunden im Glas-Pavillon.« Martin Krings hat viele Ideen, was man alles aus dem alten Bauernhaus an der Bundesstraße in Kesternich machen könnte, das 1835 erbaut wurde. Fast zwei Jahre ist es her, dass er das marode Fachwerkhaus erworben hat. »Ein Mehrfamilienhaus kam für mich hier nicht infrage. Es soll etwas sein, an dem sich viele Menschen lange erfreuen können«, erklärt Martin Krings, warum er in ein Restaurant investiert. »Das Haus musste angehoben werden, damit man aufrecht durch das Gebäude gehen kann, Granatsplitter stecken im Dachstuhl und plötzlich stand auch der Denkmalschutz auf der Matte«, weiß der engagierte Handwerker um viele Probleme. »Mit einem starken, fachlich quaifizierten Team an Handwerkern an meiner Seite habe ich mich nicht entmutigen lassen, diesen Traum zu verwirklichen«, so der 61-Jährige.

Stehtisch im Schweinestall - Lounge im Schlafzimmer

Außen wie innen soll das alte Bauernhaus seinen Charakter behalten und doch einen modernen Stil bekommen. So wird etwa der alte Schweinestall inmitten des künftigen Speiseraums erhalten bleiben. »Vielleicht stellen wir da einen Stehtisch hinein - so ist man mittendrin und doch unter sich«, unkt Krings. Der alte Kuhstall wird offen bleiben, das Schlafzimmer der früheren Bewohner soll zur gemütlichen Lounge umgebaut werden und es werden auch Speiseräume für separate Feierlichkeiten kleiner Gruppen entstehen.

Kürzlich erst hat man interessierte Kesternicher zur Baustellen-Begehung eingeladen und die künftigen Nachbarn waren durchweg begeistert.

Das größte Problem ist jedoch, dass man noch keinen Pächter für das Lokal hat. »Ein begeisterter Gastronom kann die Räumlichkeiten pachten, wir sind aber auch für einen Restaurant- oder Serviceleiter offen, dem das finanzielle Risiko einer Pacht vielleicht zu hoch ist«, präsentiert Krings sein ambitioniertes Projekt interessierten Gastwirten auf dem Silbertablett. »Je eher sich ein Betreiber findet, desto mehr Mitspracherecht in der Ausgestaltung der Räumlichkeiten bekommt er«, hofft Krings darauf, dass sich schon bald ein paar Kandidaten melden. Doch unter Zeitdruck stehe man keineswegs: »Es gibt hier so viel zu tun, so dass erst im nächsten Frühjahr mit einer Eröffung zu rechnen ist«.

Auch rund um das alte Bauernhaus gibt es noch eine Menge zu tun. Im vorderen Bereich an der Bundesstraße wird die geforderte Zahl an Parkplätzen eingerichtet. Hinter dem Anbau, der eine moderne Vollwertküche sowie sanitäre Anlagen beheimatet, ist eine Sonnenterrasse geplant. Ein Stück weiter auf der 3000 Quadratmeter großen Grünfläche soll ein Glaspavillon entstehen. »Ich hoffe sehr, dass schon bald das Gewerbegebiet Simmerath erweitert und damit die K9n Richtung Strauch ausgebaut wird«, appelliert Krings an die Simmerather Politik. Dann könnten seine Gäste rücklings an das Lokal heranfahren, würden den schönen Innenhof nicht zu parken und nicht den Durchgangsverkehr an der Bundesstraße stören. »Und auch für Radfahrer wäre es ideal.«

Es gibt also noch viel zu tun für Martin Krings und seine Mitstreiter in Familie, Freundes- und Bekanntenkreis, um das gastronomische Projekt zu verwirklichen. »Ein Ort, wo sich Touristen und Einheimische zwanglos treffen können - das fehlt mir und das möchte ich gemeinsam mit einem engagierten Gastronomen verändern.« Bei Interesse einfach Martin Krings kontaktieren: 0170/4421459.