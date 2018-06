Geburtshilfe schaltet auf Grün

Frauen mit Vodoo gefügig gemacht: Zuhälterin verurteilt

Trier. Ein langwieriges Verfahren ist heute in einer Gerichtsverhandlung am Crown Court in Birmingham (Großbritannien) zu Ende gegangen. Im Fokus der Ermittler stand eine 51-jährige Nigerianerin, die Frauen aus Nigeria nach Deutschland geschleust und hier zur Prostitution gezwungen haben soll. Begonnen hatte das Verfahren im Dezember 2016 aufgrund eines Hinweises und den Ermittlungen der Kriminaldirektion Trier.